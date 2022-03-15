金価格が３日続落－ＦＯＭＣ会合控え米国債利回り高止まり

金価格は15日、３営業日続落。この日から２日間の日程で始まる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合では利上げが見込まれ、米国債利回りは高止まりしている。

金は先週、ロシアのウクライナ侵攻とインフレ加速による安全資産需要で2020年８月に付けた過去最高値まであと約５ドルに迫ったが、その後は下げている。米10年債利回りは14日、19年７月以来の高水準を付けた。米国債利回り上昇は金利収入が見込めない金の魅力を低減させる。

商品高騰を背景に数十年ぶり高水準に達したインフレ率を抑制しようと、ＦＯＭＣは16日に利上げを開始すると見込まれる。オアンダ・アジア・パシフィックのシニア市場アナリスト、ジェフリー・ハレー氏は「市場は今週のタカ派的ＦＯＭＣ会合の意味合いに遅まきながら気付いたようで、米国債利回り上昇は金相場を支援しない」と述べた。

金のスポット価格はロンドン時間午前６時14分（日本時間午後３時14分）時点で１％安の１オンス＝1930.69ドル。14日は1.9％下落した。先週は2070.44ドルまで上昇した。

原題：

Gold Drops for Third Day as Bond Yields Climb Before Fed Meeting（抜粋）