中国で新型コロナウイルスの感染が拡大しており、北京からわずか55キロメートルしか離れていない河北省廊坊市がロックダウン(都市封鎖)に入った。

広東省深圳市と吉林省もロックダウンとなっており、さまざまな企業のサプライチェーンが打撃を受けている。米アップルの「iPhone(アイフォーン)」を受託生産している台湾のフォックスコン(鴻海精密工業)は深圳のアイフォーン生産施設で操業を停止。トヨタ自動車とドイツのフォルクスワーゲン(VW)の自動車工場でも混乱が生じた。

中国政府は15日、本土での14日のコロナ新規感染者が5154人に達したと発表した。うち1647人は無症状。

