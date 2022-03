北朝鮮、５月10日の尹錫悦氏大統領就任に合わせて核実験も－報道

北朝鮮は尹錫悦氏が韓国大統領に就任する5月10日前後に核実験を実施する可能性があると、 東亜日報が匿名の韓国軍当局者を引用して伝えた。

同紙によると、韓国と米国の情報当局は、北朝鮮が大陸間弾道ミサイル(ICBM)発射と核実験を一定の間隔を置いて実施する「時間差挑発」戦術を再開したと暫定的に結論付けたという。北朝鮮は2010年以降、1、2カ月の間隔を置いて核実験とICBM発射を「ワンセット」で実施していた。

韓国・金浦市の愛妓峰展望台から見た北朝鮮の村(2021年10月5日) Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg

韓国軍当局者は東亜日報に対し、 新大統領が就任する5月10日が「Dデー」となり得ると語ったという。

同紙によれば、米韓当局は北朝鮮の豊渓里(プンゲリ)核実験場の2つの坑道の復旧作業が95%以上完了したと分析している。

北朝鮮が今週にもミサイル試射の可能性、ICBMか-聯合ニュース

原題:

N.Korea Could Test Nuke on Yoon’s May 10 Inauguration Day: DongA(抜粋)