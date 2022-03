中国の王毅外相はスペインのアルバレス外相との14日の電話会談で、中国はロシアのウクライナ侵攻に関連した制裁の影響を受けないことを望んでいると述べた。中国国営の新華社通信が報じた。

それによると、王外相は中国には自国の正当な権益を守る権利があると語った。また問題解決に制裁、特に国際法上の根拠がない一方的な制裁を用いることに中国は一貫して反対していると述べた。

原題:

China Hopes Not to Be Impacted by Russia Sanctions: Wang Yi(抜粋)