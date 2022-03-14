【欧州市況】独英10年債利回り、2018年以来の高水準－株は上昇

【欧州市況】独英10年債利回り、2018年以来の高水準－株は上昇Sagarika Jaisinghani、Kat van Hoof
14日の欧州株は上昇。ロシアとウクライナの交渉が注視されているほか、投資家は今週行われる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合に引き締めペースの手掛かりを求めている。
ストックス欧州600指数は1.2％上昇。約１週間半ぶりの高値で引けた。ドイツ10年債利回りが18年後半以来の高水準を付け、銀行株が値上がりした。自動車銘柄も高い。鉱業、エネルギー株は売られた。
４回目に入ったロシアとウクライナの交渉は、双方が状況を見極めるため15日まで一時中断となった。一方、事情に詳しい関係者によると、サリバン米大統領補佐官（国家安全保障問題担当）と中国の外交を統括する楊潔篪共産党政治局員が14日、ローマで会談した。
【ウクライナ】ウクライナとロシアの協議中断、米中高官が対面会談
欧州債は下落、ドイツ債が売られた。ウクライナでの戦争がインフレに及ぼす影響や、新型コロナウイルス対策の制限措置が強化された中国の状況が材料視された。
ドイツと英国の10年債利回りは18年以来の高水準を付けた。英10年債利回りは一時12ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇して1.61％、同年限のドイツ債利回りは一時13ｂｐ上昇して0.38％となった。
3月14日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）
|債券
|直近利回り
|前営業日比
|独国債2年物
|-0.34%
|+0.06
|独国債10年物
|0.37%
|+0.12
|英国債10年物
|1.59%
|+0.10
原題：German, U.K. Yields Hit Highest Since 2018: End-of-Day Curves
European Equities Jump With Fed, Russia-Ukraine Talks in Focus
（抜粋）