【欧州市況】独英10年債利回り、2018年以来の高水準－株は上昇

14日の欧州株は上昇。ロシアとウクライナの交渉が注視されているほか、投資家は今週行われる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合に引き締めペースの手掛かりを求めている。

ストックス欧州600指数は1.2％上昇。約１週間半ぶりの高値で引けた。ドイツ10年債利回りが18年後半以来の高水準を付け、銀行株が値上がりした。自動車銘柄も高い。鉱業、エネルギー株は売られた。

４回目に入ったロシアとウクライナの交渉は、双方が状況を見極めるため15日まで一時中断となった。一方、事情に詳しい関係者によると、サリバン米大統領補佐官（国家安全保障問題担当）と中国の外交を統括する楊潔篪共産党政治局員が14日、ローマで会談した。

【ウクライナ】ウクライナとロシアの協議中断、米中高官が対面会談

出所：ブルームバーグ

欧州債は下落、ドイツ債が売られた。ウクライナでの戦争がインフレに及ぼす影響や、新型コロナウイルス対策の 制限措置が強化された中国の状況が材料視された。

ドイツと英国の10年債利回りは18年以来の高水準を付けた。英10年債利回りは一時12ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇して1.61％、同年限のドイツ債利回りは一時13ｂｐ上昇して0.38％となった。

3月14日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 -0.34% +0.06 独国債10年物 0.37% +0.12 英国債10年物 1.59% +0.10

原題：German, U.K. Yields Hit Highest Since 2018: End-of-Day Curves

European Equities Jump With Fed, Russia-Ukraine Talks in Focus

（抜粋）