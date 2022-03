ロシアとの交渉を担当するウクライナのポドリャク大統領府顧問は、「テクニカルな事情により交渉を明日まで中断した」とツイッターに投稿した。追加の作業や個別の定義明確化などがあり、交渉は続いていくという。

原題:Ukraine Says Technical Pause in Talks With Russia Until Tomorrow(抜粋)