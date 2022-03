ウクライナ大統領、16日に米議会オンライン演説－ライブ配信へ

ウクライナのゼレンスキー大統領が16日に米議会向けにオンラインで演説を行うと、ペロシ米下院議長が明らかにした。

米議会演説はゼレンスキー大統領の要請によるもの。ペロシ議長とシューマー上院院内総務が14日に議員に送った書簡によると、演説は午前9時から行われ、上下両院議員のみが参加する。

ただ、下院議長の報道官ドリュー・ハミル氏によると、演説の模様はライブストリーミング形式で配信され、プール取材も認められる。各ネットワークへ配信も行われる予定だという。

ゼレンスキー大統領は今月に入り、複数の米議員とオンライン形式で会談したが、発言はストリーミング配信されていなかった。

