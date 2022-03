米シティグループは、ロシアから撤退する事業の範囲を拡大し、複数の事業を対象とする決定を下したと 発表した。残りの業務とエクスポージャーについて縮小を続けるとしている。発表文によれば、ロシアでの新たな顧客の勧誘も停止する。

原題:Citi to Expand Russia Exit Scope, Incl Other Lines of Business(抜粋)