中国人民銀行(中央銀行)は米連邦準備制度の利上げが迫っているものの、経済成長を安定させるため引き続き預金準備率と金利を引き下げる見通しだ。中国証券報が複数のアナリストを引用して1面で 報じた。

同紙によれば、今は成長を支えるため緩和的な金融政策が必要で、人民銀がすでに預金準備率と金利の追加引き下げを議論の俎上(そじょう)に載せている可能性は高い。米国の利上げサイクル入りが中国金融政策の独立性を変えることはできないだろうとも伝えた。

中国中銀は人民元の安定維持へ、市場が相場のずれを是正-劉副総裁

原題:China Paper Says PBOC May Ease Monetary Control Again for Growth (抜粋)