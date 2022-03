ロシア富豪アブラモビッチ氏の米ヘッジファンド資産凍結－報道

ロシアの富豪ロマン・アブラモビッチ氏の投資先である複数の米ヘッジファンド会社は、同氏の資産凍結を命じられたと米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が報じた。英国が同氏を制裁対象に追加したためという。

英国、ロシア富豪7人を制裁対象に追加-アブラモビッチ氏ら資産凍結

WSJが事情に詳しい関係者からの情報として伝えたところによると、アブラモビッチ氏は2月下旬から、ロサンゼルスのエンピリアン・キャピタル・パートナーズやボストンのミルストリート・キャピタル・マネジメントなどが運用するファンドへの投資を売却しようと試みたほか、ニューヨークのコンコード・マネジメントを通じてヘッジファンド資産にアクセスした。

ファンド管理会社SS&Cグローブ・オプはファンド1社に対し、アブラモビッチ氏の口座は取引できないようになったため、償還も資金受け入れもできないと伝えたとWSJは報じた。他のファンドにも同様のメッセージが届いたという。

アブラモビッチ氏の広報担当者とコンコードはコメント要請に応じなかったとも同紙は伝えた。

原題:

Abramovich’s U.S. Hedge Fund Investments to be Frozen: WSJ(抜粋)