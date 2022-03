世界最大の資産運用会社、米 ブラックロックは、顧客が1月末時点で保有していた182億ドル(約2兆1300億円)を超えるロシア資産について評価額を大幅に引き下げた。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が同社の情報を基に明らかにした。

ブラックロックは2月28日時点でロシア資産の購入を一切停止しており、同社広報担当者はFTに対し、同日時点でのロシア資産の価値は約10億ドルだったと確認した。

広報担当者によればバリュエーションの変化は売却によってではなく評価額引き下げによるものだった。

原題:BlackRock Hit by $17B of Losses on Russian Exposure: FT

(抜粋)