ＥＣＢのビルロワドガロー氏、ＱＥと利上げの間に自動的な連関はない

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのビルロワドガロー・フランス銀行総裁は10日のECB決定について、資産純購入終了と利上げの間にもはや自動的な連関がないことを意味すると述べた。

総裁はBFMビジネスTVに対し、「資産純購入の終了から最終的な利上げへの流れは自動的ではないとわれわれは指摘した」と語り、「これまでは自動的だった」と述べた。

さらに「特定の条件の下で資産購入を終了させる可能性が高いが、利上げの問題はしばらく後になるということだ。自動的なプロセスではなく、完全にオープンであることを意味する。はるかに後になることもあり得る。われわれは必要な時間をかける」と説明した。

ビルロワドガロー氏はまた、「われわれが下した唯一の決定は、将来急ブレーキをかける必要がないように今アクセルから足を離すことだ」と述べた。

