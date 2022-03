格付け会社S&Pグローバル・レーティングは11日、中国で不動産開発を手掛ける 龍光集団の信用格付けを既にジャンク(投資不適格)級だった「B-」から「CCC-」に引き下げた。見通しは「ネガティブ(弱含み)」。

S&Pはリポートで、龍光が「大規模な」返済圧力や多額の債務返済期限に見舞われる中で、「龍光のオンショア債務再編の公算は大きいとわれわれは考える」と説明した。

原題: China Builder Logan Cut Deeper into Junk on Likely Restructuring

Chinese Developer Logan Cut Further Into Junk at S&P(抜粋)