中国の新型コロナウイルス新規感染者数が約2年ぶりに1000人を超えた。2020年初めの湖北省武漢市でのまん延以来の拡大ペースで、感染力の強いオミクロン変異株が広がっている。

国家衛生健康委員会は11日、本土での新規感染感染が10日に1100人に上ったと報告。1週間足らず前の1日当たり300人強から急増しており、コロナを一切容認しない「ゼロコロナ」政策を堅持している中国は難しい対応を迫られることになる。

Worst Outbreak Since Wuhan Infections increasing across China, with symptomatic cases in 17 provinces Source: China's National Health Commission

原題: China Covid Infections Top 1,000 for First Time in Two Years (2)、China Adds Over 1,000 Local Covid Cases, 1st Time in Two Years (抜粋)