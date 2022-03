日本たばこ産業(JT)は10日、傘下のJTインターナショナル(JTI)によるロシア市場における全ての新規投資およびマーケティング活動の⼀時停⽌を発表した。

発表資料によれば、予定していた加熱式たばこ製品「プルーム・エックス」のロシア市場投入も延期する。同市場の事業環境は「過去に例がない厳しいもの」になっているとし、多岐にわたる事業への影響があると想定。事業環境が⼤幅に改善しない限り、「ロシア市場における製造を一時的に停⽌する可能性もある」としている。

JTIはロシアに4 ⼯場を所有し、従業員約4000人が働いているが、現地の雇⽤は維持する方針だという。

原題:JT Suspends Investments in Russia, Warns It May Halt Production(抜粋)