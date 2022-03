ユニクロはロシア事業を一時的に停止することを決めたと発表した。

発表資料によれば、業務上の課題や情勢悪化が理由。

ウクライナ駐日大使、ロシア事業の撤退推奨-ユニクロ継続で

原題:Uniqlo Decides to Temporarily Suspend Its Operations in Russia