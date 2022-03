中国は11日、人民元のロシア・ルーブルに対する許容変動幅を10%に拡大する。これまでは5%だった。

中国人民銀行(中央銀行)が毎営業日設定する中心レートからルーブルが10%まで変動することを認める。中国外国為替取引システム(CFETS)が声明で発表した。

原題:China Will Double Yuan Trading Band Against Ruble to 10% (抜粋)