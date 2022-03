米パシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)はロシアがデフォルト(債務不履行)した場合、数十億ドルの損失を被る見込みだ。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が2021年末時点の保有資産分析を基に報じた。

FTによると、PIMCOはロシア国債を保証するクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)に11億ドル(約1300億円)相当へのエクスポージャーがある。少なくとも5本のPIMCOファンドが投資家にロシア債のCDSを販売したという。

PIMCOは15億ドル余りのロシア国債も保有しているとFTは伝えた。PIMCOはFT紙に対しコメントを控えた。

原題:Pimco May Lose Billions if Russia Defaults on Debt: FT (Earlier)(抜粋)