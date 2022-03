米アマゾン・ドット・コムは9日、1対20の普通株分割と最高100億ドル(約1兆1580億円)の自社株買いを実施する計画を明らかにした。これを受け、同社株は9日の通常取引終了後の時間外取引で一時10%上昇した。

アマゾンによれば、株式分割計画は取締役会で承認されたが、5月25日に開く年次株主総会での議決が必要。自社株買いに特定の期限は設定していない。

原題:Amazon to Split Stock 20-For-1, Buy Back Up To $10b of Shares(抜粋)