中国の乗用車販売、２月は前年同月比4.7％増の127万台－ＮＥＶ急増

中国の乗用車販売台数は2月に前年同月比で4.7%増え127万台となった。全国乗用車市場情報連合会(乗連会)が8日発表した。新エネルギー車(NEV)の販売急増が寄与した。

NEVの引き渡し台数は約180%増の27万2000台。米投資家のウォーレン・バフェット氏が出資している BYD(比亜迪)は、ハイブリッド型を含め8万7473台のEVを出荷した。

米EVメーカーの テスラは上海工場から5万6515台を納車。内訳は中国市場向けが2万3200台、輸出は3万3315台だった。ブルームバーグの集計によれば、テスラの納車台数は前月比で5.6%減った。

原題: China’s February Auto Sales Get Boost From New-Energy Vehicles、Tesla Delivers 56,515 China-Made Cars in Feb.; -5.6% M/m(抜粋)