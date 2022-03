ロシア軍は、モスクワ時間8日午前10時(日本時間午後4時)にウクライナの5都市から住民を避難させる人道回廊を開設したことを明らかにした。ロシア国防省の報道官声明がテレビで放送された。

報道官によると、キエフとチェルニヒウ、ハリコフ、スムイ、マリウポリの5都市で人道回廊が開設されたが、行き先は明確に説明しなかった。

ウクライナのベレシュチュク副首相はスムイからポルタバへの人道回廊で合意したと先に明らかにした。

原題:

Russia Says It Opens Humanitarian Corridors, But Not to Where(抜粋)