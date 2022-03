米高官、ベネズエラ側と協議－友好的だったとマドゥロ大統領

米政府高官2人がベネズエラの首都カラカスで世界的な石油供給やロシアとの関係について、マドゥロ政権メンバーと会談した。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

今回のベネズエラ訪問は先週末に実現。ロシアに対する相次ぐ金融制裁で供給に懸念が広がる中、バイデン政権によるエネルギー調達源の確保に向けた取り組みと一致する動きだ。米国のマドゥロ政権に対するアプローチも大きく転換させる可能性を示唆している。

米、同盟国参加なしでのロシア産原油禁輸実施を検討-関係者

ベネズエラの議会で演説に臨むマドゥロ大統領(2022年1月15日) Photographer: Gaby Oraa/Bloomberg

米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)によると、バイデン政権はより多くのベネズエラ産原油のグローバル市場への復帰に向けてマドゥロ政権に対する石油制裁緩和を検討している。また、米国はロシアを南米の主要友好国から孤立化させることも目指しているという。米国とベネズエラの協議はニューヨーク・タイムズ(NYT)が最初に報じていた。

マドゥロ大統領は7日夜、国営テレビで米側との協議に関して友好的だったと評価。「われわれは今後の課題を巡り関心のある問題で一致した」と述べた。米側との協議は続くとしている。

米代表団は国家安全保障会議(NSC)の西半球担当シニアディレクター、フアン・ゴンザレス氏とベネズエラを担当するジェームズ・ストーリー大使が率いたと訪問に詳しい関係者3人が語った。ホワイトハウスはコメントを控えた。

