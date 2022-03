ＫＫＲ、仏再生可能エネルギー企業アルビオマの買収検討－関係者

プライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社の KKRは、太陽光やバイオマスの発電を手掛けるフランス企業 アルビオマの買収を検討している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにしたもので、再生可能エネルギー分野への投資拡大を狙っている。

同関係者が情報の非公開を理由に匿名で語ったところによれば、KKRはアルビオマへの買収案提示に向け初期段階の協議を行っている。アルビオマの時価総額は約11億ユーロ(約1380億円)。

環境基準向上への世界的なシフトの中で、再生可能エネルギー関連企業に対する関心が高まっている。欧州再生可能エネルギー指数は2月下旬の安値から18%上昇している。ロシアのウクライナ侵攻を受け、代替エネルギーのニーズが強まっていることに投資家は注目している。

アルビオマは、他のPE投資会社やインフラ投資家、再生可能エネルギーへのエクスポージャーを増やそうと目指している石油・ガス生産業者の関心も集める可能性があると、関係者は指摘した。協議は続いており、取引につながるかどうか確実なことは言えないという。

KKRとアルビオマの担当者はいずれもコメントを控えている。

原題:

KKR Is Said to Weigh Takeover of French Renewable Firm Albioma(抜粋)