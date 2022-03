7日の欧州市場で、主要株価指数が20%強下落。原油価格の急騰で高インフレが経済成長に打撃を与えるとの懸念が広がった。

ユーロ・ストックス50指数はロンドン時間午前8時17分(日本時間午後5時17分)までに3.9%下落し、2020年12月以来の安値。昨年11月の高値から22%下げ、このまま行けばテクニカル的に弱気相場に転じる。ストックス欧州600指数は2.8%下落。DAX指数は3.7%、CAC40指数は4%それぞれ値下がりし、両指数も弱気相場入りの方向。

原題:

Stocks Across Europe Are Poised for Bear Markets as Oil Surges(抜粋)