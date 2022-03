中国の王毅外相は7日、開会中の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)に合わせて記者会見し、ウクライナ危機解決に向けて対話を呼び掛けた。

王外相は、ウクライナ情勢は平和的手段と対話の強化で対処すべきだと指摘。「中国は人道危機に歯止めをかけるための取り組みを続ける」と述べた。

原題:

China FM Wang Yi Calls for Dialogue to Solve Crisis in Ukraine(抜粋)