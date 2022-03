インド・ルピーの対ドル相場が、7日の取引で過去最安値を更新し、インド株も値下がりした。ロシアのウクライナ侵攻に起因する原油価格の高騰を背景にインドのインフレと経常赤字を巡る懸念が高まった。

ルピーは対ドルで一時1%安の1ドル=76.9625ルピーと、2020年4月に付けたこれまでの最安値76.9088ルピーをさらに下回った。インド10年国債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上げて6.86%。株価指標のS&P・BSEセンセックスは3%安。

原題: Rupee Sinks to Record With Stocks as Ukraine Crisis Boosts Oil、Indian Rupee Sinks to Record as War in Ukraine Spurs Oil Shock(抜粋)