ロシアを「Ｃａ」に格下げ、見通し「ネガティブ」－ムーディーズ

ムーディーズ・インベスターズ・サービスは6日、ロシアの長期発行体およびシニア無担保債務格付け(現地通貨・外貨建て)を「B3」から「Ca」に引き下げた。格付け見通しは「ネガティブ(弱含み)」としている。

ムーディーズは発表資料で、格下げは「ロシアの債務履行の意思と能力を巡る重大な懸念によるものだ」と説明。「デフォルト(債務不履行)が起きるリスクが大きく高まっており、投資家の回収率見通しはCa相当のヒストリカル平均に沿ったものになるだろう」と指摘した。回収率見通しは35-65%だとしている。

今月2日が支払期限だったロシア国債クーポンについて、国内投資家にのみ支払われたと連邦証券保管振替機関( NSD)が発表したと伝えられたことが今回の格下げを裏付けているともムーディーズは説明した。

ロシア大統領、ルーブルでの対外債務返済を容認-デフォルト回避探る

原題: Moody’s Cuts Russia’s Rating Deeper Into Junk Territory to CA、Moody’s Cuts Russia’s Ratings to CA From B3; Outlook Negative (抜粋)

( 詳細を追加して更新します )