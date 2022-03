英BBCは、ロシア国内での記者やサポートスタッフの活動を一時的に停止すると発表した。ロシア語のニュースサービスは同国外で引き続き運営される。

ロシアで可決された新たな法案に対応する措置で、この新法は「独立したジャーナリズムのプロセスを犯罪としたように見受けられる」と発表文で指摘。

「ウクライナや世界各地で活動する当社のジャーナリストはウクライナ侵攻についての報道を続ける」とBBCは説明した。

原題:

BBC to Temporarily Suspend Work of Journalists in Russia(抜粋)