マイクロソフト、ロシアで製品・サービスの新規販売を停止へ

米 マイクロソフトは、ロシアで製品およびサービスの新規販売を停止する。ブラッド・スミス社長が明らかにした。

同社はまた、米国、欧州連合(EU)、英国の各当局と緊密に連携していると説明。スミス氏は4日のブログへの投稿で「状況の進展次第では追加の措置を講じる」とした。

マイクロソフトは「当社の取り組みで唯一最も影響ある分野はほぼ間違いなく、ウクライナのサイバーセキュリティー保護だ」と述べた。

原題: Microsoft Will Suspend New Product, Services Sales in Russia(抜粋)

Microsoft to Suspend New Products, Services Sales in Russia (1)(抜粋)

( 第2段落以降を追加して更新します )