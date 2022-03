欧州中央銀行(ECB)は物価と金融の安定を確保するために必要なあらゆる措置を取る用意があると、政策委員会メンバーのレーン・フィンランド中銀総裁が表明した。

ECBがまた、金融市場の流動性状況が良好であり、市民が資金に確実にアクセスできるようにするともコメント。フィンランド財務省が論説を発表した。

ECBは引き続き景気回復と物価を監視しているとし、「全ての新データに照らして、中期的なインフレ見通しを注意深く検証している」とレーン氏は説明した。

不確実な状況では後悔するより安全であることが重要だとして、金融政策の正常化は段階的に進めるとした上で、着実かつ柔軟に、変化の自由を維持しながら行うと説明した。

