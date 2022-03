原油急反発、米５年債利回り急低下－欧州最大原発砲撃の報で金も高い

ロシア軍がウクライナにある欧州最大の原発への 砲撃を開始したとの報道を受け、4日のアジア時間帯の取引で米国債相場が上昇し、利回りが急低下する一方、国際原油価格も急反発し、金相場は値上がりした。

米国の10年国債利回りは一時14ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下して1.70%、米5年国債利回りも15bp低下し1.582%を記録した。

3日のアジア時間に1バレル=116ドル台に乗せた後、騰勢が一服していたニューヨーク原油先物相場は112ドル台、北海原油代表油種ブレント先物は114ドル台を回復した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)4月限は一時約4.8%高の112.84ドル、ICEフューチャーズ・ヨーロッパの北海ブレント先物5月限は3.4%高の114.23ドルの高値を付けた。

金現物相場は一時0.87%高の1オンス=1950.88ドルまで上げた。

原題:Gold Prices Climb on Report Ukraine Nuclear Power Plant Shelled、 Oil Extends Wild Week’s Gain as Ukraine Invasion Rattles Markets、Treasury Yields Slide More Than 10 Basis Points on Haven Demand、U.S. 5Y Yield Falls 15 Bps to 1.582(抜粋)