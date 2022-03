英中銀、「インフレ上振れサプライズ」警戒－ウクライナで見通し激変

イングランド銀行(英中央銀行)のカンリフ副総裁とテンレイロ委員は2日、ロシア軍のウクライナ侵攻に伴う経済的影響について、新型コロナウイルス禍からの回復し始めた英景気の見通しを一変させると警告した。

カンリフ副総裁は英オックスフォード大学での講演で、ウクライナでの戦争が最もリスクの高い資産の価値下落を促し、不確実性のレベルを高め、成長を損ないかねないと発言。「過去数日の出来事は、われわれの将来の見通しを激変させ、不果実性を高めた」と語った。

一方、テンレイロ委員もウクライナ情勢が交易条件にショックを与えるさらなる「インフレ上振れサプライズ」につながると予想した。

英国の消費者物価指数(CPI)の既に約30年ぶりの上昇ペースとなり、ウクライナ侵攻前に中銀がまとめた最新予測によれば、4月の上昇率は前年同月比7.25%と物価目標(2%)の3倍強に達する見込み。テンレイロ委員は、インフレ率が今後数カ月は恐らくこの予想を上回るとの想定を示唆した。

原題: BOE’s Cunliffe and Tenreyro Say Ukraine War Will Upend Outlook、BOE’s Tenreyro: War May Deliver ‘Upside Surprises’ on Inflation(抜粋)