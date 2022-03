米地区連銀経済報告：経済は緩慢ないし緩やかなペースで拡大した

米地区連銀経済報告(ベージュブック)は、「新型コロナウイルス感染症(COVID19)症例数の急増で企業が従業員の欠勤増加に直面する中、経済活動は一時的に混乱したと多くの地区が報告した」と記した。連邦準備制度理事会(FRB)が2日公表した。

ベージュブックにはまた、「経済活動は1月半ば以降、緩慢ないし緩やかなペースで拡大した」との認識も盛り込まれた。

今回の報告は2月18日までに集めた情報を基に作成された。

消費者が購入する商品・サービスの「値上げは全米で堅調なペースで進んだ」としている。「サプライチェーン問題と低水準の在庫が引き続き経済成長を抑制し、特に建設セクターでその傾向が見られたと、全ての地区が指摘した」とも記された。

