米2年債利回りは2日、一時16ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)余り上昇し、1.51%をつけた。

パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長がこの日の下院金融委員会での証言で、高インフレが続けば米金融当局が1回の会合で0.5ポイントの利上げを実施することもあり得ると述べたことに反応した。

原題:Front-End Treasuries Drop to Lows After Powell Talks 50bp Moves(抜粋)、Treasury Two-Year Yield Resurgent as Fed’s Powell Testifies(抜粋)、U.S. 2Y Yield Rises 15 Bps to 1.493、*U.S. 2-YEAR YIELD RISES MORE THAN 16 BASIS POINTS TO 1.51%