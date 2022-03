ロシアは2日が支払日のルーブル建て国債のクーポンを支払う。事情に詳しい関係者が述べた。ただ、中央銀行が外国人投資家への送金を禁止したため、外国人が資金を受け取れるかどうかは不確かだという。

支払いは予想されていたものの、中銀が今週、外国人によるルーブル建て証券の売却禁止などの措置を取ったことから、ロシア債がデフォルト(債務不履行)したと言えるかどうか投資家は頭を悩ませている。中銀は国際的な制裁の下で市場を支えるための一時的措置だと説明している。

外国人投資家は2月初めの時点で約3兆ルーブル(約2兆9900億円)相当のルーブル建て債を保有しており、これらの投資家は売却できないばかりか利払いも受けられない可能性がある。

中銀は禁止期間は明言していないが、インタファクス通信は当局が解除しない限り半年間続くと2月28日に報じた。

