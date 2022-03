中国人民銀、金融政策の即応力と柔軟性維持へ－経済環境の変化に対応

中国人民銀行(中央銀行)は、変化する経済環境への金融政策の即応力と柔軟性を維持していく方針を示した。

人民銀はソーシャルメディアの微信(ウィーチャット)に2月28日に 投稿した声明で、金融政策の強さとペース、焦点を必要に応じ調整すると表明した。3月5日に開幕する全国人民代表大会(全人代、国会に相当)に関連する一連の発表が始まった。

28日の声明は金融政策がどのように景気支援に寄与しているか概要を示し、与信拡大と企業の全体的な資金調達コスト引き下げという目標をあらためて掲げた。

人民銀は先進国・地域の金融引き締めや地政学な緊張の高まり、国内経済の短期的な下振れ圧力が見通しに及ぼすリスクを認識する一方、そうした衝撃に有効に対処する能力と条件を中国は備えており、経済運営とインフレ全体の安定維持は可能だと説明した。

中国紙・ 上海証券報は3月2日、デジタル人民元の実証実験に新たに加わる都市が発表されると報じた。情報源は明らかにしていない。

未来のマネーで先行する中国、五輪で実力見せつけか-米国は追う立場

河南省や重慶市、 広東省広州市などが参加に関心を示していると同紙は伝えたが、公表の時期には触れていない。

原題: China’s Central Bank Says Policy Will be Responsive to Changes、China to Unveil Next Batch of Digital Yuan Pilot Cities: Report(抜粋)