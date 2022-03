原油先物相場は、石油輸出国機構(OPEC)と非加盟の主要産油国で構成する「OPECプラス」の閣僚級会合を控え、アジア時間2日午前の取引で上昇。国際エネルギー機関(IEA)は、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、世界のエネルギー安全保障が脅かされていると警告した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は、1バレル=106ドルを上回る水準に上昇。米国をはじめ主要国は、石油備蓄からの協調放出で合意。これを受けてIEAのビロル事務局長は1日、エネルギー市場の状況は 非常に深刻だとの見方を示した。「OPECプラス」は2日に会合を開き、4月の供給について協議する。

原題:Oil Pushes Higher Before OPEC+ Meeting as IEA Warns of Crisis (抜粋)