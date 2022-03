英中銀ソーンダース氏とマン氏、今月追加利上げ支持－迅速な行動必要

イングランド銀行(英中央銀行)金融政策委員会(MPC)のソンダース委員とキャサリン・マン委員は1日、インフレ抑制のため中銀の迅速な行動が必要だと主張した。17日の政策発表に向け今月開催されるMPCでの追加利上げ決定の見通しを確認する発言と受け止められる。

ソンダース委員はスピーチで、「引き締めを今促せば、今後必要になる引き締めの全体の規模を抑えることに役立つと可能性がある」と指摘。マン委員も別のイベントで、「期待に立ち向かうため、まさに初期段階で力を注ぐことが政策の戦略だ」と説明した。

マン委員は、企業と勤労者は今年約5%の賃上げを期待しており、英国にインフレが定着する兆候だと述べ、ソンダース委員は「より高いインフレ期待という最近のトレンドと、賃金上昇ペース加速がさらにしっかり定着する状況を避けるため、より中立的スタンスに向けかなり迅速に動くことが好ましい」と語った。

英国の消費者物価指数(CPI)の既に約30年ぶりの上昇ペースとなり、4月の上昇率は前年同月比7.25%に達する見込み。英中銀が今月のMPCで政策金利を2月に続き0.25ポイント引き上げ、0.75%とすることを決めると投資家は予想している。

