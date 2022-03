ポーランド国立銀行(中央銀行)は通貨ズロチの下落を受け、為替市場に介入する用意があることを明らかにした。

中銀は声明を発表し、「ここ数日間に見られるズロチ下落はポーランド経済のファンダメンタルズあるいは中銀の金融政策の方向性に一致していない」と説明した。

