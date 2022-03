ロシア軍はウクライナ保安庁が管轄するキエフの通信施設の一部を攻撃する計画だ。ロシア国防省の情報だとしてインタファクス通信が伝えた。

ロシア軍が標的とするのは「情報戦の発信元の」施設だと、国防省は説明しているという。

ウクライナ当局者はキエフの一部地域がすでにロシア軍の攻撃を受けていると述べていた。

原題:

Russia Warns It Will Strike Military Targets in Kyiv: IFX(抜粋)