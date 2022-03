欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバー、レーン・フィンランド中銀総裁は、ロシア軍のウクライナ侵攻がスタグフレーションにつながる可能性があると述べる一方、欧州経済への影響を評価するのは時期尚早との認識を示した。同国紙カウッパレフティとのインタビューで発言した。

レーン総裁は、現在の状況が第4次中東戦争の結果、1970年代に発生したようなスタグフレーションスパイラルの長期化に必ずしもつながるとは限らないと指摘。今の欧州経済はより強く、ECBはインフレ抑制手段を備えており、金融危機以降、銀行も強化されたと説明した。

ECBの今の主要な任務は、欧州経済の成長と物価の安定、金融市場の流動性を確保することだとした上で、例外的な状況は例外的な行動を必要とし、これは金融政策と財政政策に当てはまると主張した。

原題:

ECB’s Rehn Says Stagflation Is Possible Due to Russia War: Media(抜粋)