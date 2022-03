バイデン米大統領は3月1日に行う就任後初の一般教書演説で、経済的課題やエネルギー、育児のコストに対処する計画を打ち出す。ホワイトハウスが ファクトシートで明らかにした。

それによれば、バイデン大統領は国内製造業を後押しして米国のサプライチェーン(供給網)を強化する取り組みに言及する。日常的な支出コストの抑制策や赤字削減策に触れるほか、電気自動車(EV)バッテリーなどの国内生産強化で30億ドル近くをエネルギー省が投じる方針も示す。

大統領はまた、議会に最低賃金を時給15ドルに引き上げるよう呼び掛ける。

原題:

Biden to Offer Plan for Energy, Child Care in State of the Union(抜粋)