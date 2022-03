中国人民銀行(中央銀行)は1日、人民元の中心レートを予想より元安水準に設定した。本土の人民元は前日に2018年以来の高値を付けていた。

人民銀は中心レートを1ドル=6.3014元に設定。ブルームバーグがアナリストとトレーダーを対象に実施した調査の予想平均は6.2955元だった。

ロシアのウクライナ侵攻で世界的にリスクオフの動きが広がる中、人民元はこの1週間で値上がりした数少ないアジア通貨の一角となっている。

原題:China Moves to Rein in Yuan After Rally to Highest Since 2018(抜粋)