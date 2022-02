ＥＣＢのステップはより小幅に、世界情勢が暗さ増す中－パネッタ氏

欧州中央銀行(ECB)のパネッタ理事は2月28日の 講演で、ロシアのウクライナ侵攻によって「慎重さに一段の必要性」が生じているとし、「世界情勢が暗さを増しており、われわれのステップはさらに小幅なものとなるだろう」との見解を示した。

パネッタ氏(左、2021年11月) Photographer: Valeria Mongelli/Bloomberg

パネッタ理事は、ウクライナ情勢が不確実性をいっそう高め、双方向の中期的な物価見通しに対するリスクを拡大させつつあるとした上で、「こうした環境では、現在の危機による影響が一段と明確になるのを待たずに、将来の政策ステップについてあらかじめコミットするのは賢明ではないだろう」と指摘した。

金融政策の調整は慎重を期す必要があり、ECBは回復を抑制することを避けなければならないとの考えを示した。また「ECBは金融市場のいかなる混乱についても回避に向けて行動する用意がある」とも付け加えた。

原題:ECB Steps Should Be Smaller as World Becomes ‘Darker’: Panetta(抜粋)