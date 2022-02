ロシアとウクライナは協議を継続し、数日中に次回の交渉ラウンドを行うことで合意したと、インタファクス通信がロシア当局者のウラジミール・メディンスキー氏を引用して伝えた。

同氏によると、次回の交渉はポーランドとベラルーシの国境で行われる。

これとは別にウクライナ大統領首席補佐官の顧問を務めるミハイロ・ポドリャク氏は、近く「次回交渉ラウンドを行う可能性」について両国が話し合ったと明らかにした。交渉団は判断を仰ぐため、それぞれ自国の首都にいったん戻るという。

原題:Russia Says Ukraine Agreed to Another Round of Talks: IFX(抜粋)