ロシアは36カ国を対象に、航空会社によるロシア領空の飛行を禁止する。欧州連合(EU)がロシアの航空会社が運航する、ないしロシアで登録されている航空機に対してEU領空を閉鎖したことへの対応措置。ロシアの航空当局が声明で明らかにした。

飛行禁止対象のリストにはEU加盟国や英国が含まれるが、米国や日本は入っていない。

EU、ロシアの全航空機に対し領空を閉鎖-プーチン氏に圧力

原題:Russia Bans Airlines From 36 Countries From Using Its Airspace、 Russia Bans All of EU From Its Airspace in Response to Sanctions(抜粋)