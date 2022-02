ウクライナ、ＥＵに迅速な加盟承認を要求－手続きは通常なら数年必要

ウクライナのゼレンスキー大統領は、欧州連合(EU)に同国の加盟を迅速に承認するよう強く求めた。複数の加盟国がこの訴えを支持しているものの、加盟手続きは煩雑で、通常は何年間も要する。

ゼレンスキー大統領は28日、記者団に対し、「ウクライナはこれに値すると確信している」と述べ、「これは全て可能だと信じている」と続けた。

当局者によれば、EUはウクライナから間もなく加盟の要請があると見込んでいる。EUのミシェル大統領(常任議長)は28日、フランスのBFMテレビとのインタビューで、加盟交渉が始まり同氏自身はウクライナおよびその国民と緊密な関係を持つことを望んでいると発言。フォンデアライエン欧州委員長はユーロニュースに対し、「ウクライナをEUに迎え入れたい」と語った。

ただ、EUの最も新しい加盟国であるクロアチアは2013年に正式に加盟が認められるまで手続きに10年を要した。ウクライナのEU加盟要請はまた、ロシアのプーチン大統領の怒りを買う可能性もある。

原題: Ukraine Wants EU Membership But Accession Usually Takes Years、*EU EXPECTS TO RECEIVE UKRAINE MEMBERSHIP REQUEST SOON: OFFICIAL

(抜粋)