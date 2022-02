ロシア銀行(中央銀行)は28日、モスクワ取引所での同日の株取引が取りやめになったと発表した。「新たな状況」のため株とオプション取引の中止を決めたという。

3月1日のスケジュールについては、モスクワ時間の同日午前9時(日本時間午後3時)までに中銀ウェブサイトで公表する。

原題:Bank of Russia Says No Stock Trading Monday on Moscow Exchange