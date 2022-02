ベラルーシはロシアを支援するため、早ければ28日にウクライナに派兵する準備を進めている。米紙ワシントン・ポストが報じた。匿名の米当局者のコメントを引用して伝えた。

原題:

Belarus Preps to Send Troops to Ukraine, U.S. Official Says: WP(抜粋)