10カ国余りの欧州諸国がウクライナ侵攻を巡る制裁措置としてロシアの航空機による領空通過を禁じ、ロシアも英国などに対し同様の禁止措置を講じた。

アイルランドとベルギーは27日、フィンランドや英国、ドイツなどに続きロシア機受け入れを禁止すると発表した。当局者の1人によれば、欧州連合(EU)は加盟27カ国全域でロシア機の通過禁止を提案する可能性がある。イタリアもロシアに対して自国領空を閉鎖した。

European nations close airspace to Russia Source: Bloomberg

航空機はウクライナ上空および周辺を避けて飛行している Source: Bloomberg

原題: Europe and Russia Air Bans Raise Echo of Cold War Disruption (2) (抜粋)*ITALY CLOSES ITS AIR SPACE TO RUSSIA